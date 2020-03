Ue: Commissione presenta proposta per obiettivi Partenariato orientale oltre il 2020 (2)

- "Stiamo inviando un messaggio molto chiaro ai nostri paesi partner orientali: li aiuteremo a costruire economie forti e a creare crescita e occupazione attirando investimenti esteri diretti e rafforzando la connettività in settori chiave, come trasporto, energia e ambiente. Lavoreremo a stretto contatto per affrontare le sfide di oggi, compresa la pandemia in corso del Covid 19", ha aggiunto il commissario per il vicinato e l'allargamento, Oliver Varhelyi. La Commissione ha spiegato che la proposta di oggi punta a rafforzare le economie, ridurre la disuguaglianza e rendere i paesi partner luoghi in cui le persone vogliono costruire il proprio futuro. Aumentando il commercio e approfondendo l'integrazione economica, investendo in Pmi, connettività, abbracciando le opportunità della trasformazione ecologica e digitale, con l'obiettivo di creare un ambiente imprenditoriale attraente che porti posti di lavoro dignitosi e sostenibili e opportunità economiche che garantiscano prosperità a tutti. I settori toccati andranno dall'energia ai trasporti all'ambiente. (segue) (Beb)