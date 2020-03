Ue: Commissione presenta proposta per obiettivi Partenariato orientale oltre il 2020 (4)

- L'Ue ha spiegato che sosterrà inoltre l'efficienza energetica degli edifici, lo sviluppo di fonti rinnovabili e l'ammodernamento del settore sanitario. Altro capitolo, quello del digitale. Una forte presenza digitale nel vicinato dell'Ue consentirà la crescita e promuoverà lo sviluppo sostenibile. A tale proposito, l'Ue investirà ulteriormente nella trasformazione digitale dei paesi partner, in linea con la legislazione e le migliori prassi dell'Ue, e sosterrà il potenziamento di start-up digitali altamente innovative nella regione. L'Ue sosterrà e assisterà ulteriormente la resilienza informatica dei paesi partner. Infine, elezioni libere ed eque e amministrazioni pubbliche trasparenti sono essenziali per la democrazia, ha sottolineato la Commissione, insieme a una società civile impegnata, ai media liberi, plurali e indipendenti e alla protezione dei diritti dei cittadini, compresi i diritti delle minoranze. Per questo, ha concluso l'esecutivo, la cooperazione in questi settori sarà una priorità importante per l'Ue. (Beb)