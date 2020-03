Sanità: Maugliani (Pd), con lettera direzione Forlanini stop a polemiche

- "Quanto affermato dal Collegio di direzione dell'Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini mette la parola fine su una tristissima vicenda di demagogia e strumentalizzazione politica di cui in un momento come questo proprio non si sentiva il bisogno". E' quanto scrive in una nota il segretario Pd provincia di Roma, Rocco Maugliani, in merito alla lettera aperta del Collegio di direzione dell'Azienda ospedaliera San Camillo Forlanini in cui spiegano le ragioni per le quali non sussiste nessuna possibilità pratica di riaprire l'ospedale Forlanini in relazione all'attuale emergenza sanitaria da coronavirus. "Ringrazio, a nome del Partito democratico della provincia di Roma, la giunta Zingaretti che ha invece predisposto, oltre allo Spallanzani, altri quattro centri Covid per gestire un'emergenza sanitaria senza precedenti nella nostra storia recente, in modo da garantire ai cittadini del Lazio una sanità efficiente e all'altezza di qualsiasi situazione, anche la più drammatica". (Com)