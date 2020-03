Coronavirus: Rinaudo (Eurispes) nominato responsabile Area legale Unità di crisi Piemonte

- In relazione all’emergenza del coronavirus Antonio Rinaudo, già sostituto procuratore della Repubblica di Torino e, oggi, direttore della sede dell’Eurispes Piemonte-Valle d’Aosta, è stato nominato responsabile dell’Area legale dell’Unità di crisi attivata dalla Regione Piemonte lo scorso 22 febbraio e coordinata dal commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, Vincenzo Coccolo. L’Unità di crisi opera 7 giorni su 7, 24 ore su 24, secondo le disposizioni del Commissario. In merito Rinaudo ha dichiarato: "Sono onorato di poter mettere al servizio della Regione Piemonte e del Paese, la mia esperienza e la mia competenza in un momento così difficile. Il territorio sta rispondendo in modo consapevole e stanno nascendo numerose iniziative di solidarietà. È di un paio di giorni fa, ad esempio, l’acquisto da parte della Fondazione Reale Mutua Assicurazioni, di 30 posti letto in terapia intensiva e 10 monitor multiparametrici che, attraverso la mediazione dell’Unità di Crisi, sono stati donati agli ospedali del Piemonte", ha concluso Rinaudo.(Ren)