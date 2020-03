Kosovo: leader Ldk Mustafa contesta rimozione ministro Interno, a rischio coalizione di governo

- Le mosse del premier del Kosovo Albin Kurti sono dannose, inaccettabili e portano ad una rottura della coalizione di governo: lo ha dichiarato Isa Mustafa, leader della Lega democratica del Kosovo (Ldk) principale alleato di governo del Vetevendosje di Kurti, contestando la rimozione del ministro dell'Interno Agim Veliu, rappresentante del proprio partito. "Per me e l'Ldk la decisione di Kurti sulla rimozione del ministro dell'Interno è inaccettabile. Si tratta di una violazione dell'accordo di coalizione, in base alla quale i ministri vanno rimossi in consultazione con il leader del partito di coalizione. La decisione deve essere motivata e accettata dal leader del Ldk", ha scritto Mustafa, facendo sapere di non "essere stato consultato dal premier e tanto meno posso accettare le sue motivazioni pubbliche". Il leader dell'Ldk ha fermamente chiesto "che la decisione per la rimozione di Kurti venga annullata" e che "entro la fine di questa settimana si decida l'abolizione dei dazi" al 100 per cento imposti alle importazioni dalla Serbia.(Kop)