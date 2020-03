Costa Rica: coronavirus, rafforzati i controlli alla frontiera col Nicaragua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Costa Rica ha deciso di rafforzare i controlli alla frontiera con il Nicaragua, parte delle misure adottate per contenere l'emergenza del nuovo coronavirus. Il presidente Carlos Alvarado aveva ieri anticipato la decisione di chiudere tutte le frontiere - terrestre, marittime e aeree - a partire dalla mezzanotte di oggi, ma il massiccio arrivo di migranti registrato negli ultimi mesi dal vicino Nicaragua ha spinto l'esecutivo ad adottare una misura speciale. "Abbiamo deciso di trasferire un importante contingente di polizia alla frontiera nord, al fine di garantire la sicurezza nazionale e salvaguardare la salute pubblica della Costa Rica", ha spiegato la vicepresidente, Epsy Campbell. L'ufficio migrazioni ha chiarito che chiunque tenterà di attraversare la frontiera sarà arrestato e rimandato in patria. Ad oggi il paese conta 50 casi di persone contagiate dal nuovo coronavirus. Il Nicaragua, da mesi immerso in una profonda crisi economica e sociale, ad oggi non ha denunciato nessun caso di contagio. (segue) (Mec)