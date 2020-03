Costa Rica: coronavirus, rafforzati i controlli alla frontiera col Nicaragua (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Costa Rica, primo paese dell'America centrale a denunciare il contagio, ha adottato martedì un pacchetto di misure straordinarie per affrontare l'emergenza sanitaria. Il decreto prevede la sospensione delle attività scolastiche fino al 13 aprile, comprese le festività pasquali e riduce del 50 per cento la capienza degli spazi pubblici destinati alle riunioni. Da mercoledì 18 a tutto il 12 aprile il paese chiude le frontiere aeree, terrestri e marittime agli stranieri, consentendo l'ingresso - previo quarantena di 14 giorni - ai soli costaricani e agil stranieri residenti. Il documento istruisce inoltre la forza pubblica ad intervenire per sanzionare i comportamenti illegali, in particolare disponendo la chiusura dei centri commerciali che non rispettano le norme sugli spazi. Il ministero della Salute, da parte sua, ha intensificato la campagna di informazione sulle buone pratiche da adottare per scongiurare la diffusione del contagio. (segue) (Mec)