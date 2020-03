Costa Rica: coronavirus, rafforzati i controlli alla frontiera col Nicaragua (3)

- Nel presentare il pacchetto, Alvarado aveva lanciato alla popolazione l'appello ad "avvertire" coloro che non rispettano le norme di comportamento indicate per contenere la diffusione del virus. Un invito a sviluppare una coscienza collettiva utile a "proteggere i più vulnerabili, le persone con fattori di rischio e gli anziani", che comprende anche compotamenti come lo "starnutire male". "È il momento di unirci, di tutelarci. Se troviamo qualcuno che fa qualcosa di non corretto, non lavarsi le mani, starnutendo male, uscendo per strada, raggruppando persone, avvertitelo di non farlo", ha detto Alvarado. (Mec)