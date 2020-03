Germania: coronavirus, questa sera discorso di Merkel alla nazione

- Mentre anche la Germania affronta la pandemia di nuovo coronavirus, il cancelliere Angela Merkel terrà questa sera un discorso alla nazione, trasmesso in televisione a reti unificate che si concentrerà sul contagio e i suoi sviluppi. “Non verranno annunciate ulteriori e più severe misure nella lotta contro il coronavirus”, affermano fonti della Cancelleria federale citate dal quotidiano “Frankfuter Allgemeine Zeitung”. Alla base del discorso di Merkel, vi è il numero crescente di contagi da coronavirus in Germania, che nelle ultime 24 ore ha sperimentato un balzo del 15 per cento a 8.198 casi. Le vittime rimangono, invece, 12. Merkel interverrà, quindi, “su quanto è stato fatto e quanto deve essere fatto in Germania per rallentare la diffusione del coronavirus”. Secondo le prime anticipazioni, il cancelliere tedesco dichiarerà che “tutti possono fare qualcosa” per contenere il contagio. Paio dunque smentite le ipotesi secondo cui il governo federale potrebbe annunciare il blocco della Germania con misure simili a quelle adottare, per esempio, dall'Italia. (Geb)