Speciale difesa: coronavirus, Airbus annuncia sospensione temporanea produzione

- Airbus ha annunciato la "sospensione temporanea" della sua produzione per quattro giorni in Francia e Spagna, al fine di mettere in atto "condizioni rigorose" di sicurezza per garantire la salute dei dipendenti che devono affrontare l'epidemia di Coronavirus. Secondo quanto riferisce una nota della compagnia, queste misure fanno parte delle disposizioni di contenimento dell’epidemia decretate dai governi spagnolo e francese. In Francia l’azienda ha autorizzato lo smart working nei reparti in cui è possibile. In Spagna, secondo paese più colpito in Europa con 9.191 casi e 309 morti, il produttore di aeromobili ha sottolineato che sta lavorando “con i suoi clienti e fornitori per ridurre al minimo l'impatto di questa decisione sulle operazioni". Airbus indica che tali misure saranno "attuate a livello locale in coordinamento con le parti sociali". Uno dei sindacati del gruppo, Force Ouvrière, ha invitato in un comunicato stampa "il contenimento completo per proteggere il personale e il settore". Airbus impiega 48 mila persone in Francia, dove vengono prodotti gli aerei A320, A330, A350 e A380 nello stabilimento di Tolosa, e gli elicotteri in quello di Marignane. Il gruppo aeronautico e della difesa ha anche stabilimenti nella regione di Parigi, Saint-Nazaire e Nantes. In Spagna, impiega 2.700 persone a Getafe, Toledo, Albacete e assembla aerei da trasporto militare, tra cui la A400M, nel suo stabilimento di Siviglia. (Res)