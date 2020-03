Speciale difesa: presidente greco Sakellaropoulou, le Forze armate proteggono ogni giorno i diritti sovrani

- Le Forze armate elleniche hanno un ruolo fondamentale nella protezione dei diritti sovrani della Grecia, ma anche nel garantire la sicurezza durante l'attuale emergenza del coronavirus. Lo ha dichiarato la nuova presidente greca, Katerina Sakellaropoulou, durante la sua visita al ministero della Difesa di Atene. Quello al dicastero della Difesa è stato per Sakellaropoulou il primo impegno ufficiale da quando ha assunto il mandato nei giorni scorsi. Secondo la presidente, la Grecia da anni è un paese membro dell'Ue che "garantisce la pace, la sicurezza e la stabilità nell'Europa sud orientale e nel Mediterraneo orientale", elementi che sono "un pilastro della nostra strategia nazionale". Nella visione di Sakellaropoulou, i confini della Grecia sono anche i confini esterni dell'Ue. "Il nostro paese - ha detto -, che è dedito al rispetto del diritto internazionale e rispetta in pieno i trattati e gli obblighi internazionali da esso discendenti, rappresenta un esempio di forza democratica e pacifica che crede nella coesistenza pacifica, nella cooperazione e nell'amicizia tra le persone della regione". Secondo quanto precisato dalla presidente ellenica, "questo non significa che mostrerà debolezza di fronte ad alcuna aggressione" e "le Forze armate greche lo dimostrano ogni giorno". "La protezione della sovranità nazionale greca non è negoziabile", ha concluso. (Gra)