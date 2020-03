Speciale difesa: Siria, Usa impongono sanzioni sul ministro della Difesa Ayoub

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno deciso di imporre sanzioni sul ministro della Difesa della Siria, generale Ali Abdullah Ayoub, per aver “impedito l’imposizione di un cessate il fuoco nel nord del paese con le proprie azioni deliberate”. Lo rende noto il dipartimento di Stato di Washington in un comunicato. Gli Usa accusano in particolare Ayoub di aver provocato con le proprie decisioni lo sfollamento di un milione di persone in pieno inverno e in gravi condizioni umanitarie. “Le forze del regime di (Bashar al) Assad, sostenute dalla Russia, sono responsabili di continui bombardamenti che hanno distrutto scuole e ospedali e ucciso civili, inclusi medici e operatori umanitari che hanno messo a rischio la propria vita per quella di altri”. Le sanzioni prevedono il blocco di tutte le proprietà e gli interessi di Ayoub negli Stati Uniti o sotto il controllo di entità statunitensi. Il ministro della Difesa siriano non potrà inoltre avere accesso al sistema finanziario Usa. Ancora, individui di nazionalità straniera che dovessero effettuare transazioni con Ayoub potrebbero trovarsi a loro volta sotto regime di sanzioni. (Res)