Speciale difesa: Usa-Corea del Sud, riprendono negoziati su condivisione costi

- Stati Uniti e Corea del Sud hanno ripreso a Los Angeles i negoziati in merito alla condivisione dei costi di stazionamento delle forze militari statunitensi nella Penisola coreana. Lo ha annunciato il ministero degli Esteri di Seul. I negoziati riprendono mentre si avvicina lo spettro del congedo non retribuito per circa 9mila dipendenti civili sudcoreani presso le basi militari statunitensi in Corea del Sud. Il capo negoziatore sudcoreano, Jeong Eun-bo, e la sua controparte, James DeHart, hanno intrapreso ieri una sessione di negoziati di due giorni, dopo una pausa di due mesi causata dall’incapacità dei due paesi di giungere a un’intesa. Gli Usa chiedono alla Corea del Sud di aumentare significativamente il suo contributo ai costi di stazionamento. L’accordo Special Measures Agreement, che impegnava Seul a versare 870 milioni di dollari per coprire parte dei salari dei dipendenti sudcoreani delle basi, e altre forme di sostegno alla presenza militare Usa nel paese, è scaduto a dicembre, e Washington chiede un aumento significativo di tale cifra. Gli Stati Uniti sono pronti ad operare tagli al personale di servizio locale presso le basi militari in Corea del Sud, se i due paesi non giungeranno a un accordo per la condivisione dei costi entro le prossime settimane. Lo ha annunciato a febbraio il dipartimento della Difesa Usa, in vista di un incontro tra i titolari della Difesa dei due paesi. Quasi 9mila lavoratori sudcoreani rischiano il congedo dal 1° aprile, se il loro governo non cederà alle richieste di Washington di aumentare significativamente il contributo ai costi di stazionamento delle forze statunitensi nella Penisola coreana. “Proseguiamo i negoziati, e ci sono opzioni – piccole, medie e grandi, diciamo – in merito ai numeri. Speriamo che i negoziati individuino una via percorribile, cosicché i servizi forniti da questi lavoratori possano essere preservati”, ha dichiarato il vicedirettore dello stato maggiore congiunto delle Forze armate Usa, contrammiraglio William Byrne Jr. (Git)