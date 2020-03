Speciale difesa: Iraq, razzi colpiscono il centro di Baghdad, due feriti

- Due razzi sono caduti nella notte nel quartiere di Jadiriya, nel centro di Baghdad, provocando il ferimento di due persone. Lo ha detto ad “Agenzia Nova” una fonte della sicurezza locale. “Due razzi sono caduti nella zona di Al Jadiriya: uno ha colpito un edificio residenziale vicino alla Commissione per l'Hajj e l’Umrah, causando due feriti e danni materiali”, ha spiegato al fonte. Le forze di sicurezza hanno recintato la zona dell’impatto e trasferito i feriti in ospedale. Episodi di questo tipo (almeno sette in circa tre mesi) si verificano con maggiore frequenza in Iraq dopo l'uccisione del generale iraniano Qassem Soleimani, comandante della Forza Qods dei Guardiani della rivoluzione iraniana, avvenuto in un raid aereo Usa in Iraq. Lo scorso 26 gennaio, almeno tre persone sono rimaste ferite in un attacco con razzi Katyusha contro l’ambasciata degli Stati Uniti a Baghdad, situata nella “Green Zone”, la cittadella fortificata all’interno della metropoli irachena. (Irb)