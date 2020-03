Speciale difesa: coronavirus, annullate le manovre African Lion 2020

- Inizialmente previste dal 23 marzo al 3 aprile 2020, le manovre militari African Lion 2020, organizzate ogni anno da Stati Uniti, Marocco e da altri paesi, alla fine non avranno luogo. L'edizione 2020 è stata annullata a causa del coronavirus. Il comando militare Usa in Africa (Africom) ha annunciato che African Lion 2020, che avrebbe dovuto iniziare la prossima settimana dal sud del Marocco, è stato cancellato. Nella sua edizione di mercoledì 18 marzo, il quotidiano "al Ahdath al Maghribia" ha spiegato che questa decisione è stata presa da Africom in accordo con il Marocco e gli altri partecipanti. (Mar)