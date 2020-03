Speciale difesa: Francia, coronavirus, governo chiede aiuto esercito nel Grand Est

- Il governo francese ha chiesto all'esercito un sostegno nella regione del Grand Est fortemente colpita dal nuovo coronavirus. Lo scrive il quotidiano “Les Echos”, spiegando che nelle ultime ore sono circolate molte informazioni false in merito all'impiego della forza militare nella crisi sanitaria. Quello dei soldati sarà un contributo minimo e limitato. Parigi ha fatto ricorso al Servizio di Sanità dell'esercito (Ssa) per la creazione di un ospedale da campo in Alsazia, in modo da facilitare il lavoro delle strutture sanitarie della zona, arrivate ormai al collasso a causa dei troppi pazienti. La Difesa metterà poi a disposizione un aereo per trasportare i casi più gravi. (Res)