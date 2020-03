Coronavirus: Di Piazza (M5s), prestiti più ampi per microcredito, noi vicinissimi ai piccoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario al ministero del Lavoro Stanislao Piazza, del Movimento cinque stelle, ribadisce che il M5s è "da sempre vicinissimo ai piccoli e piccolissimi imprenditori. Ed è storicamente dalla parte del microcredito e delle iniziative che è in grado di generare. Per questo - spiega in una nota l'esponente dell'esecutivo - proprio grazie al Movimento cinque stelle all’interno del decreto Cura Italia è stata inserita una norma che amplia da 25 a 40 mila euro il volume dei finanziamenti senza garanzie reali che possono essere erogati a favore di microimprenditori. Un segnale importante in una fase così delicata del Paese, a protezione del nostro tessuto produttivo e della sua resilienza". (Com)