Polonia: presidente Duda, pacchetto anti-crisi presto tradotto in disegno di legge

- E' necessario un sostegno a imprese e lavoratori e il pacchetto anti-crisi sarà al più presto tradotto in disegno di legge e approvato. Lo ha detto il presidente polacco, Andrzej Duda, al termine della riunione del Consiglio di gabinetto con i membri del governo dedicata proprio a come tutelare l'economia colpita dagli effetti dell'epidemia di coronavirus. Duda ha evidenziato che, nonostante l'aumento dei casi di contagio, il ritmo di crescita è inferiore a quello previsto dagli esperti. Questo non vuol dire però che "non continuerà a crescere e sempre più numerosi saranno i problemi collegati", ha precisato il capo dello Stato. Molte persone hanno l'opportunità di lavorare da casa, ma altri no. "Proprio di questo si è parlato oggi. E' una nostra preoccupazione da molto tempo", ha detto. Per quanto riguarda le imprese, l'aiuto va rivolto tanto alle grandi, quanto alle medie e piccole. "Le piccole imprese sono quelle nella situazione più difficile. C'è chi ha fatto investimenti, chi ha contratto prestiti, chi ha fatto assunzioni", ha osservato Duda. Il premier polacco, Mateusz Morawiecki, ha scritto su Facebook che ulteriori dettagli sullo scudo anti-crisi verranno dati al più presto.(Vap)