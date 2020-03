Kosovo: ambasciata Usa preme per abolizione dazi alla Serbia, governo agisca adesso

- L'ambasciata statunitense in Kosovo preme ancora sull'abolizione dei dazi al 100 per cento imposti alle importazioni dalla Serbia dal precedente governo dell'ex premier Ramush Haradinaj, chiedendo al governo di Albin Kurti di agire immediatamente. "In momenti come questi, è chiave la cooperazione regionale e internazionale. E' il momento per il Kosovo e i suoi vicini di evitare gli ostacoli per la libera circolazione delle merci. Invitiamo di nuovo il governo del Kosovo a intraprendere il primo passo coraggioso e di abolire le tariffe adesso", si legge in una dichiarazione diffusa dall'ambasciata Usa. Gli Stati uniti hanno già adottato anche delle sanzioni, in risposta alla posizione del governo di Pristina, il cui premier ha proposto invece una graduale abolizione dei dazi e l'adozione, parallelamente, del principio di reciprocita'. (segue) (Kop)