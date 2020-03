Kosovo: ambasciata Usa preme per abolizione dazi alla Serbia, governo agisca adesso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scorsa settimana il programa statunitense, la Corporazione della sfida del millennio, che nel 2017 ha stanziato 50 milioni di diollari a favore di Pristina, ha annunciato di aver sospeso il proseguimento dei propri progetti in Kosovo. "La loro ripresa dipenderà dalle decisione del governo kosovaro. Quando ci sarà una soluzione relativa alle tariffe, il programma sarà riattivato", è stato precisato in un comunicato. Intanto non sono mancati anche gli avvertimenti su un probabile ritiro delle truppe Usa dal Kosovo. La scorsa settimana, in uno status su Twitter, il senatore statunitense David Perdue ha scritto che "in due decenni le Forze statunitensi hanno aiutato per il mantenimento della pace fra Kosovo e Serbia. Adesso, con uno storico progresso in loco, il Kosovo deve fare la propria parte abolendo completamente i dazi imposti alla Serbia. Se il Kosovo non è totalmente impegnato per la pace, gli Usa dovrebbero riconsiderare la loro presenza", ha scritto Perdue. (Kop)