Coronavirus: Viglione (M5s), protocollo Ascierto dimostra che in Campania facciamo scuola

- "La notizia dell'approvazione da parte dell'Aifa del protocollo di sperimentazione del Tocilizumab, scaturita da un'intuizione di un medico e ricercatore napoletano, è il segno che nonostante, per troppi anni, in regioni come la nostra menti eccellenti siano state costrette a migrare, siamo ancora in grado fare scuola e rendere lustro al nostro Paese". Lo ha scritto in un post sulla sua pagina Facebook il consigliere regionale campano del Movimento 5 stelle Vincenzo Viglione. "Il lavoro del dottor Ascierto - ha proseguito - sia da sprone perché, quando tutto sarà finito, non dovremo più fare i conti con un'Italia a due velocità. Soprattutto ora che con Napoli e Modena come città capofila, ci apprestiamo a realizzare uno straordinario asse Sud-Nord (e non il contrario, una volta tanto) che potrà rivelarsi fondamentale per costruire una via d'uscita urgente da questa emergenza sanitaria. Un risultato che contribuisce a dare conforto e sempre maggiore stimolo ai nostri medici, agli infermieri, al personale sanitario ad ogni livello, ai ricercatori che, in particolar modo in regioni come la Campania, stanno combattendo una battaglia anche contro le tante disfunzioni e le criticità prodotte da anni di gestione basata su tagli e smantellamenti", ha concluso il consigliere regionale. (Ren)