Coronavirus: Capone (Ugl), da governo confusione e misure insufficienti

- Il decreto Cura Italia varato dall'esecutivo "per fronteggiare l'emergenza del Covid-19 è tardivo e poco risolutivo". E' quanto dichiara, in una nota, il segretario generale dell'Ugl Paolo Capone. "C'è tanta confusione e le misure sono insufficienti. Ad oggi, infatti - continua il leader sindacale - sono in molti senza lavoro poiché non riusciranno a pagare mutui e finanziamenti. Nel breve periodo occorre agire attraverso sospensioni di pagamenti, ammortizzatori sociali, l'estensione della 104, sgravi fiscali alle imprese e maggiori contributi alle partite Iva, così come proposto dall'Ugl già a fine febbraio. Come sindacato chiediamo, inoltre, al governo - segnala Capone - di definire immediatamente un protocollo d'azione a cui tutte le aziende devono uniformarsi per proteggere la salute dei lavoratori. Mi riferisco all'importanza di dotare tutti i lavoratori dei dispositivi di prevenzione, quali mascherine e guanti, o anche dimezzare i turni per evitare il più possibile il contagio". (segue) (Com)