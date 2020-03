Coronavirus: Capone (Ugl), da governo confusione e misure insufficienti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se l'Italia vuole davvero vincere questa battaglia, secondo Capone, "è necessario avviare un piano pluriennale di investimenti pubblici. Prendiamo atto che oggi molti stanno riprendendo un tema assai caro all'Ugl: ovvero l'urgenza di un vero e proprio 'piano Marshall'. Un programma di investimenti infrastrutturali per mettere in sicurezza il nostro territorio, per aumentare le risorse alla sanità dopo decenni di tagli e rilanciare l'occupazione nel Paese. Il governo, quindi, si faccia promotore di una riforma dell'attuale assetto europeo, affinché tali investimenti vengano scomputati dai vincoli di bilancio. L'Unione europea - conclude Capone - deve scegliere se morire di austerità o dotarsi di strumenti che le consentano di difendere l'economia degli Stati membri da una minaccia senza precedenti". (Com)