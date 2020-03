Nigeria: coronavirus, governo dispone divieto di ingresso da 13 paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Nigeria ha disposto il divieto di ingresso nel paese per chi proviene dalle 13 nazioni più colpite dall'epidemia di coronavirus, dopo che il numero di contagi sul territorio è salito ad otto casi. Nell'annunciare ai media locali la misura, che entra in vigore sabato 21 marzo, il ministro della Sanità Osagie Ehanire ha precisato che il divieto di ingresso si applica a chi proviene da Cina, Italia, Iran, Corea del Sud, Spagna, Giappone, Francia, Germania, Stati Uniti, Norvegia, Regno Unito, Paesi Bassi e Svizzera. Ehanire ha quindi aggiunto che le cinque nuove persone contagiate avevano tutte viaggiato nel Regno Unito e negli Stati Uniti e che le autorità lavorano per identificare le persone che sono state in contatto con loro nelle ultime settimane. In questo contesto, le autorità sanitarie del Centro nigeriano per il controllo e la prevenzione delle malattie (Ncdc) hanno esortato i nigeriani a mantenere la calma, ma ad annullare tutti i viaggi non essenziali verso i 13 paesi considerati a rischio. I nigeriani che rientrano nel paese dall'estero sono infine invitati ad auto isolarsi per un periodo di 14 giorni, mentre martedì scorso il governo ha disposto il divieto per i funzionari pubblici di intraprendere viaggi internazionali.(Res)