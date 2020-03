Coronavirus: Pd Campidoglio, Raggi ha memoria corta, inesattezze e sciocchezze su riapertura Forlanini

- Virginia Raggi, sindaco di Roma, "ha la memoria corta e continua ad affermare cose inesatte". Lo scrive, in una nota, il gruppo del Pd Capitolino. "Vogliamo ricordarle che la sanità del Lazio - si legge nel comunicato - è uscita dal commissariamento solo 2 mesi fa. Rimettere a posto i conti, dopo i guasti delle precedenti giunte Storace-Polverini è stato un percorso lungo e doloroso di razionalizzazione che ha raggiunto l'obiettivo grazie all'operato attento e minuzioso della giunta Zingaretti. La proposta di rimettere in sesto il Forlanini per l'emergenza coronavirus è una evidente sciocchezza, anzi da una sindaca, in queste ore difficili, appare più come una inutile provocazione. Cara Raggi te lo ripetiamo ancora una volta: per rimettere in sesto il Forlanini, come affermano gli stessi tecnici che per decenni ci hanno lavorato, servirebbero anni e molti milioni. In questa fase servono strutture operative in 10 giorni. Insistere su una proposta del tutto irrealistica è solo pretestuoso. Cara sindaca le ricordiamo che proprio per i problemi strutturali del nosocomio i malati vennero spostati per metterli in sicurezza, quando lei non era ancora neanche consigliera comunale, nei nuovi padiglioni del San Camillo". (segue) (Com)