Coronavirus: Pd Campidoglio, Raggi ha memoria corta, inesattezze e sciocchezze su riapertura Forlanini (2)

- Il Pd Campidoglio, nel comunicato, prosegue: "Se la proposta di Raggi mira a realizzare un ospedale da campo nei giardini del Forlanini, forse questo è possibile, ma prima di arrivare a quel punto è meglio esperire altre strade come l'apertura dei Covid, giunti ora e a quota 5 a cui si aggiungerà presto anche l'ospedale del Celio. Insistere sull'indicazione di strutture seriamente compromesse con evidenti infiltrazioni d'acqua e impianti inutilizzabili non rende merito alla sua intelligenza e lancia messaggi fuorvianti. Durante la presidenza di Renata Polverini per tenere aperti pochissimi reparti, come radiologia centrale, malati terminali e medicina nucleare, il dg dell'epoca affermava che erano necessari 20 milioni di euro l'anno. Le grandi strutture a corpo unico, afferma chi ha lavorato al Forlanini, hanno altissimi costi di manutenzione . Per questo motivo si è data priorità allo Spallanzani e al San Camillo, che da tempo sono le due eccellenze che hanno ereditato molte delle funzioni allora svolte nel Forlanini. La preghiamo vivamente di rinunciare a polemiche sterili e alle menzogne - conclude il Pd Campidoglio - e pensi a fare qualcosa di utile per la città dopo che per 4 anni Roma ha vissuto nell'abbandono, immersa nell'immondizia, con trasporti pubblici del tutto inefficienti, con strade accidentate per le buche e il verde pubblico ridotto a giungla urbana. Sindaca pensi al suo lavoro, ogni istituzione oggi è chiamata a fare bene la sua parte. Quindi anche lei si sbrighi e adotti rapidamente tutti gli atti votati in Assemblea capitolina venerdì 13 in merito alle misure urgenti per affrontare la grave emergenza cui è sottoposta Roma". (Com)