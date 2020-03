Coronavirus: Gelmini (FI), per contribuente rinvio di 2 mesi versamento imposte, per Stato di 2 anni su accertamenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Mariastella Gelmini, presidente dei deputati di Forza Italia, "derogare allo Statuto del contribuente in un momento come quello che il Paese sta passando per allungare i termini degli accertamenti da parte dello Stato di due anni, significa ridurre ulteriormente la fiducia dei cittadini nell'amministrazione finanziaria e lede principi costituzionali. Le norme contenute nel decreto Cura Italia - afferma la parlamentare in una nota - rinviano al 31 maggio (di quest'anno) i versamenti di imposte e contributi (e neanche per tutti), ma poi prorogano di due anni i termini di tutti gli accertamenti e di tutti i trasferimenti alla riscossione, dei ruoli derivanti da tali accertamenti, compresi quelli degli enti territoriali. Al cittadino due mesi di tempo, all'Agenzia dell'Entrate due anni. Assurdo. Cancelleremo questa norma in Parlamento".(Com)