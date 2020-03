ostia: controlli carabinieri, due arresti

- Nel corso dei servizi di controllo del territorio i carabinieri di Ostia, nella sola giornata di ieri, hanno arrestato 2 persone. A finire in manette un 41enne romano con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, trovato in possesso di quasi 50 grammi di cocaina, trovata in alcuni nascondigli sulle pareti di casa sua, in via della Scafa a Fiumicino. Lo spacciatore è stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari in attesa del processo, mentre le quasi 50 dosi di droga, e 100 euro provento dello spaccio sono state sequestrati. Ad Acilia, invece, i carabinieri hanno trovato e arrestato un 29enne colpito dall’ordine di esecuzione della pena detentiva della Procura della Repubblica di Roma per lesioni personali; l’uomo si era reso responsabile di un’accesa lite per futili motivi ed ora dovrà scontare la pena di un anno agli arresti domiciliari. (Rer)