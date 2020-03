Coronavirus: Croazia, sono 81 i contagiati, in Istria muore una persona potenzialmente infetta

- Le autorità sanitarie della Croazia hanno registrato oggi 12 nuovi contagi da coronavirus, portando il totale delle persone infette a 81. Lo ha riferito oggi l'emittente "N1", citando inoltre il caso di un uomo morto a Brtoniglia, in Istria, che si trovava in isolamento ma non è stato sottoposto al tampone. Il premier Andrej Plenkovic ha annunciato oggi nuove misure, tra cui "la chiusura dei centri commerciali, dei cinema, delle palestre" e lo stop alle sfilate di moda, fiere e assembramenti in locali notturni. Il governo ha stanziato inoltre altri 400 milioni di kune (53 milioni di euro) agli ospedali, con l'obiettivo di "migliorare le condizioni operative".(Zac)