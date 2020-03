Coronavirus: Di Maio, non lasceremo soli i cittadini all'estero

- Le autorità italiane “non lasceranno da solo” nessuno dei cittadini attualmente all’estero. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervenendo al programma televisivo “L’aria che tira” su "La 7". In questo momento a livello globale “siamo di fronte a una situazione senza precedenti, non solo per il coronavirus, dato che abbiamo 5 milioni di persone con passaporto italiano nel mondo, una parte dei quali vuole tornare in patria”, ha spiegato Di Maio. “La prima cosa per la sicurezza di tutti” è che queste persone si mettano in autoquarantena al ritorno, ha detto il ministro, specificando che devono restare “a casa e isolati dal resto della famiglia”. “Ci sono dei paesi dove il coronavirus viene affrontato con un fatalismo impressionante”, e questa decisione “significa che alcuni nostri concittadini che rientrano dall’estero devono prestare ancora più attenzione”, ha proseguito Di Maio. “Dovremo affidarci alla comunità scientifica, speriamo di uscire il prima possibile da questa crisi. Oggi a Wuhan c’è un solo nuovo caso e l’86 per cento di guariti. Esiste la luce in fondo al tunnel”, ha affermato il capo della Farnesina, ricordando come “gli amici cinesi ci hanno mandato tre equipe mediche specializzate per affrontare la crisi”. “In questo momento gli altri paesi del mondo hanno chiuso i voli, o le frontiere, e noi ci affideremo alla comunità scientifica, senza proclami. Le merci continueranno a viaggiare, perché le nostre imprese devono continuare a lavorare”, ha detto ancora il ministro, invitando i cittadini a fare la spesa “acquistando Made in Italy”, perché “l’emergenza sanitaria è anche un’emergenza economica”.(Frm)