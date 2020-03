Coronavirus: Di Maio, a lavoro per aumentare numero voli per rimpatrio cittadini da Spagna, Romania e Regno Unito

- Il ministero degli Esteri sta lavorando per aumentare il numero di voli che permettano il rimpatrio dei cittadini italiani da Spagna, Romania e Regno Unito. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, intervenendo al programma televisivo “L’aria che tira” su "La 7". L’unità di crisi della Farnesina riceve decine di migliaia di telefonate al giorno, ha rilevato Di Maio, sottolineando la straordinarietà della situazione. “Stiamo dando priorità agli studenti e a chi si trova momentaneamente all’estero”, mentre per i residenti di lungo periodo “l’invito è seguire le regole comportamentali date in Italia”. Di fronte all’emergenza in Spagna, verranno lanciati nuovi voli da Madrid e da Malaga verso Roma, ha annunciato Di Maio. Per Francia e Germania i voli sono operativi, mentre per il Regno Unito il ministro ha chiesto ad Alitalia di aumentare i collegamenti, visto che nel paese sono presenti circa 700 mila cittadini italiani. Alitalia e la Farnesina hanno anche istituito un volo straordinario da Bucarest, per le persone al momento in Romania, e potrebbero esserne lanciati altri due ancora. “Non lasceremo nessuno da solo”, ha spiegato Di Maio, ma il problema al momento “sono i tempi”. Il dicastero sta anche lavorando per potenziare al massimo il servizio dell’Unità di crisi della Farnesina, “dove lavorano persone che stanno dando il massimo”. (Frm)