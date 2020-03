Coronavirus: FS, traffico merci in calo del 20 per cento per chiusura fabbriche e rallentamenti nei porti

- A causa dell'emergenza coronavirus si registra una flessione del 20 per cento del trasporto su ferro delle merci. E' questo il dato fornito ad "Agenzia Nova" dal gruppo FS italiane, il quale specifica che la riduzione è frutto principalmente della chiusura di alcune fabbriche, della mancanza di autisti di camion e del rallentamento delle navi cargo nei porti. "Il trasporto merci su ferro è in questo momento la modalità più sicura e affidabile perché minore è il numero delle persone coinvolte rispetto alla quantità di merce movimentata - spiegano da Ferrovie -. Tutte le società del Polo Mercitalia assicurano la totale continuità dei servizi di trasporto merci. Ad oggi Mercitalia registra una flessione di traffico del 20 per cento, soprattutto da e per i porti per rallentamenti nei flussi delle navi cargo soprattutto dalla Cina". Un altro importante elemento di flessione, "riguarda la discontinuità dei flussi di merce da alcune aziende, che stanno rallentando o fermando la produzione, e la diminuzione delle attività di primo e ultimo miglio per la mancanza di autisti dei camion e di personale per il carico o lo scarico della merce". Per quanto riguarda il trasporto passeggeri, invece, Trenitalia ha "rimodulato la propria offerta di trasporto sulla base dei decreti varati dal governo e delle decisioni condivise con le singole Regioni. Inoltre, tenendo conto delle ridotte esigenze di mobilità per i motivi indicati dal ministero dell'Interno, l'azienda sta garantendo i servizi minimi essenziali su tutto il territorio nazionale". (segue) (Rin)