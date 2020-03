Coronavirus: FS, traffico merci in calo del 20 per cento per chiusura fabbriche e rallentamenti nei porti (2)

- Sul fronte della logistica oggi ha fatto sentire la sua voce anche l'associazione Alis, la quale chiede all'Unione europea di continuare a garantire la libera circolazione delle merci. "Il trasporto merci, ritenuto ad ogni livello un settore strategico e fondamentale per non fermare il Paese e per garantire l'approvvigionamento dei beni essenziali, da quelli sanitari a quelli alimentari, sta già affrontando notevoli criticità legate all'emergenza da Covid-19. A ciò, si aggiungono da giorni i blocchi alle frontiere disposti da alcuni Paesi, come Austria, Slovenia, Croazia e Ungheria, che non permettono così il regolare flusso delle merci italiane e ostacolano pertanto anche la salvaguardia della sicurezza", ha osservato Marcello Di Caterina, direttore del network che conta più di 1.500 aziende associate e oltre 172 mila lavoratori. Come Alis, ha precisato Di Caterina, "avevamo già fatto presente come fossero assolutamente da scongiurare le limitazioni internazionali volte ad interdire la circolazione delle merci e l'operatività dei mezzi in transito in arrivo da e per l'Italia. Il traffico merci del nostro Paese verso i mercati dell'Europa centro-settentrionale e centro-orientale deve essere garantito e auspichiamo che si torni subito alla normalità dei transiti stradali, marittimi e ferroviari. Alle istituzioni governative ed europee chiediamo di continuare a garantire la libera circolazione delle merci". (Rin)