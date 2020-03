Coronavirus: da Accademia Santa Cecilia appuntamenti settimanali online gratuiti per tutti

- La musica dell'Accademia nazionale di Santa Cecilia non si ferma e, soprattutto, "vuole arrivare al suo pubblico, ai suoi abbonati e ai tanti appassionati che la seguono costantemente nel corso della stagione. Nel rispetto della normativa e restando a casa, nei giorni e nelle ore dei concerti sinfonici, si potrà avere accesso, grazie alla disponibilità di Rai Cultura, a una selezione di concerti resi disponibili su www.santacecilia.it e sui canali social dell'Accademia, corredati dai relativi programmi di sala scaricabili gratuitamente in formato pdf". Il prossimo appuntamento, quello di giovedì 19 marzo alle 19.30, è con la regina della lirica del momento: Anna Netrebko. Il concerto è stato registrato nel 2014 e vede sul podio Antonio Pappano alla guida dell'Orchestra di Santa Cecilia. Il programma prevede pagine dal Macbeth di Verdi, la Canzone alla luna dalla Rusalka di Dvořák, l'Ouverture dall'Othello di Dvořák e Till Eulenspiegel di Strauss. Venerdì 20 marzo alle 20.30 Daniele Gatti dirige Orchestra e Coro di Santa Cecilia nelle Sinfonie n. 1 "Primavera", nella n. 3 "Renana" di Schumann e nella Rapsodia per contralto di Brahms con Sara Mingado. La settimana si conclude con il concerto di sabato 21 alle 18 con Marc Albrecht alla guida di Orchestra e Coro dell'Accademia Nazionale di Santa Cecilia con la Sinfonia n. 2 di Schumann, lo Schicksalslied di Brahms e, sempre di Schumann, la Sinfonia n. 4. Santacecilia per i bambini. Collegandosi periodicamente alla nuova sezione del sito dell'Accademia di Santa Cecilia www.santacecilia.it/onlineforkids gli aspiranti musicisti troveranno pillole di pochi minuti registrate e montate per l'occasione, con attività musicali da fare a casa, materiale per lo studio della musica, tutorial e una piccola fiaba visibile a tutti.(Com)