Coronavirus: M5s, in decreto Cura Italia 10 milioni per straordinari e mascherine a Polizia locale

- Le senatrici ed i senatori del Movimento cinque stelle nella commissione Affari costituzionali di palazzo Madama plaudono alle misure dell'esecutivo in materia di straordinari e di dotazione di mascherine alle forze di Polizia locali. "Per pagare il lavoro straordinario che stanno svolgendo gli agenti della Polizia locale, anche loro impegnati in prima linea nelle nostre città per gestire l'emergenza coronavirus - spiegano i parlamentari pentastellati -, con il decreto Cura Italia abbiamo stanziato 10 milioni di euro in un apposito fondo del ministero dell'Interno. Questi soldi sono a disposizione proprio per affrontare i giorni dell'emergenza e si aggiungono agli stanziamenti abitualmente destinati alla Polizia locale. Nel decreto - proseguono gli esponenti del M5s - abbiamo anche previsto l'acquisto di mascherine e in generale di dispositivi di protezione personale per i nostri agenti. Siamo impegnati tutti insieme con un obiettivo comune, per il Movimento cinque stelle la sicurezza deve funzionare al meglio e il lavoro straordinario va retribuito in modo adeguato".(Com)