Coronavirus: Libano, salgono a 133 i contagiati, quattro i morti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sale a 133 il numero di contagiati in Libano a causa del nuovo coronavirus, dopo la registrazione di 13 nuovi casi nelle ultime 24 ore. Lo riferisce il ministero della Salute libanese. Intanto sono quattro le persone morte dopo aver contratto il virus. L'ultima vittima è un 90enne affetto da malattie croniche. Quattro è anche il numero delle persone guarite. Nel quadro delle misure introdotte dal governo per arginare la propagazione del virus, il ministero della Salute invita i libanesi e tutte le persone che si trovano nel paese a rispettare le direttive e uscire soltanto in caso di necessità.(Lib)