Finestra sul mondo: Coronavirus, Macron gestisce la crisi a distanza dall'Eliseo

Coronavirus, Macron gestisce la crisi a distanza dall'Eliseo

- Il presidente francese, Emmanuel Macron, sta amministrando la crisi del nuovo coronavirus a distanza dal palazzo dell'Eliseo, ormai quasi vuoto a causa della quarantena cominciata ieri, 17 marzo, a mezzogiorno. Ne parla il quotidiano “Le Figaro”, spiegando che nei corridoi del palazzo presidenziale resta solamente il personale in “necessità assoluta di servizio”. Stravolto anche il Consiglio dei ministri, che si è tenuto in videoconferenza. “Abbiamo un dovere di esemplarità”, ha detto Macron alla squadra dell'esecutivo. “Tra noi e i francesi non c'è nessuna differenza”, ha poi aggiunto. Oltre ai ministri, solo i membri del Consiglio scientifico sono autorizzati a vedere il presidente. La crisi del coronavirus sembra essere più seria di quelle passate dai suoi predecessori, come il tracollo economico del 2008 affrontato dall'allora presidente Nicolas Sarkozy o gli attentati di stampo jihadista del 2015 avvenuti durante la presidenza di François Hollande. Macron sta affrontando il momento più delicato del suo mandato, durante il quale ci sarà una ridefinizione dell'immagine presidenziale. Il coronavirus è arrivato in un momento in cui il titolare dell'Eliseo stava cercando il modo di rilasciare il suo mandato in vista delle elezioni presidenziali del 2022. (Sit)