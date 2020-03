Finestra sul mondo: Regno Unito, governo assumerà poteri d'emergenza contro coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senza il voto del parlamento, il governo del Regno Unito si avvia ad assumere speciali poteri di emergenza per far fronte alla diffusione della pandemia di nuovo coronavirus nel paese. Come riferisce oggi il quotidiano "The Times", anche i partiti di opposizione hanno accettato questa procedura. Le competenze emergenziali del governo britannico prevedono, ad esempio, la possibilità che la polizia arresti i sospetti contagiati e li obblighi a sottoporsi ai test. Il ministro della Salute, Matt Hancock, ha promesso che questi poteri eccezionali saranno utilizzati "soltanto quando sia assolutamente necessario" per contribuire a contenere il contagio da covid-19. (Sit)