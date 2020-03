Finestra sul mondo: Regno Unito, governo promette aiuti economici per 350 miliardi contro coronavirus

- Il cancelliere dello Scacchiere del Regno Unito, Rishi Sunak, ha presentato un piano di aiuti da 350 miliardi di sterline (circa 385 miliardi di euro) per sostenere l'economia del paese e farle superare la crisi provocata dalla pandemia di nuovo coronavirus, che potrebbe durare oltre un anno. In particolare, Sunak ha annunciato la sospensione di tre mesi per i pagamenti dei mutui immobiliari e un pacchetto di crediti governativi a basso tasso di interesse per consentire alle aziende di tutte le dimensioni di poter pagare le retribuzioni dei dipendenti. Sono, inoltre, previsti tagli alle tasse ed esenzioni fiscali. Infine, il governo ha promesso di intervenire per evitare ogni fallimento. "Mai in tempo di pace abbiamo dovuto affrontare un'emergenza come questa", ha detto Sunak facendo riferimento al coronavirus e , spiegando che intende abbandonare ogni "ortodossia" o "ideologia" in politica economica per sostenere l'economia britannica.(Sit)