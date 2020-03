Finestra sul mondo: Spagna, dal governo 200 miliardi di euro per sostenere economia contro coronavirus

- Il primo ministro spagnolo, Pedro Sánchez, ha annunciato un pacchetto di misure da 200 miliardi di euro per sostenere l’economia colpita dai provvedimenti per contenere la diffusione del coronavirus. In un discorso alla nazione trasmesso in diretta televisiva, Sánchez ha sottolineato come si tratti della più grande mobilitazione di risorse nella storia della Spagna, pari a circa il 20 per cento del Pil del paese. Il primo ministro spagnolo ha sottolineato che circa 117 miliardi di euro sono stati mobilitati dallo Stato, mentre il resto dai privati. "Questi sono giorni molto difficili", ha dichiarato Sánchez. La maggior parte delle misure, per un valore di circa 100 miliardi di euro, corrisponde a un fondo di garanzia che lo Stato metterà a disposizione delle imprese. In tal modo, sarà possibile mobilitare un totale compreso tra 150 e 200 miliardi di euro se si aggiunge la collaborazione del settore privato. Inoltre, Sánchez ha sottolineato che il governo ha anche approvato ulteriori garanzie per 2 miliardi di euro per le società esportatrici, con meccanismi agili che favoriscono in particolare le piccole e medie imprese. I restanti 17 miliardi di euro verranno utilizzati per aiutare le fasce sociali più vulnerabili. (Sit)