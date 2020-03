Finestra sul mondo: Coronavirus, in Spagna gli ospedali si preparano a dare priorità ai pazienti "recuperabili"

- Gli ospedali spagnoli si stanno preparando per lo scenario peggiore, ovvero riservare le terapie intensive ai pazienti con le maggiori capacità di guarigione. Lo scrive oggi il quotidiano spagnolo “Abc” cita un protocollo d'azione redatto da un centinaio di capi del dipartimento di terapia intensiva degli ospedali di tutta la Spagna, per sapere come agire durante la pandemia del nuovo coronavirus. Nella fase di possibile saturazione per l'eccesiva presenza di pazienti, il documento fornisce una scala obiettiva che stabilisce i criteri per entrare in un'unità di terapia intensiva (Uci) e per beneficiare di trattamenti di supporto vitale (rianimazione cardiopolmonare, intubazione, respiratori), selezionando i malati in base alle maggiori possibilità di sopravvivenza. "In una situazione di saturazione o overflow, è necessario dare priorità all'attenzione di casi potenzialmente più recuperabili", indica il documento. Lo stesso piano avverte poi che nei peggiori scenari della pandemia, se non fossero state prese misure di contenimento, i decessi in Spagna sarebbero potuti rientrare in un intervallo compreso tra i 36.000 e gli 87.000. (Sit)