Finestra sul mondo: Usa, Biden vince le primarie del Partito democratico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex vicepresidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha vinto le primarie del Partito democratico nei tre Stati in palio nella tornata elettorale di ieri – Arizona, Florida e Illinois – portando il suo vantaggio sopra i 309 delegati di differenza rispetto al rivale Bernie Sanders. Se i dati dovessero essere confermati una volta completato lo spoglio, Biden si attesterebbe a 1.231 delegati, superando di fatto la soglia di 1.991 necessaria per ottenere di diritto la nomination alle presidenziali del 3 novembre. Straripante la vittoria dell’ex vice di Obama in Florida, lo Stato più importanti fra quelli in cui si è votato stanotte con ben 219 delegati, dove al momento Sanders resta staccato di ben 40 punti percentuali, ma l’andamento è stato abbastanza simile anche negli altri due: 23 punti di vantaggio in Illinois e 13 in Arizona. Intervenendo da casa sua per commentare l’ennesima vittoria, Biden ha parlato della necessità di “unire il Partito democratico e il paese in questo momento difficile”. Un messaggio sicuramente di apertura e che ancora una volta sembra una mano tesa verso l’avversario. D’altronde l’ex vicepresidente è consapevole che servirà la massima unità possibile in seno ai democratici per tentare perlomeno di vincere la sfida contro Trump alle presidenziali. (Sit)