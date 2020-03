Finestra sul mondo: Cina-Usa, Pechino espelle giornalisti di tre testate statunitensi

- Il governo della Cina ha emanato ordine di espulsione dal paese per i giornalisti di cittadinanza statunitense dei quitidiani "New York Times", "Wall Street Journal" e "Washington Post". Il ministero degli Esteri ha spiegato che i giornalisti Usa i cui accrediti scadranno entro la fine del 2020, devono informare il Dipartimento di informazione del ministero degli Affari esteri entro quattro giorni a partire da oggi, e restituire le loro tessere stampa entro 10 giorni di calendario. I giornalisti in questione non potranno continuare a praticare la loro professione nella Repubblica Popolare Cinese, incluse le regioni amministrative speciali di Hong Kong e Macao. Il ministero ha inoltre richiesto ai tre media sopracitati, a "Voice of America" e a "Time Magazine" che i loro uffici cinesi dichiarano in forma scritta informazioni sul loro personale, situazione finanza, operazioni e proprietà immobiliari in Cina. Inoltre, prosegue il ministero, in risposta alle restrizioni che gli Stati Uniti hanno imposto ai giornalisti cinesi in materia di visti, revisione amministrativa e relazioni, la Cina prenderà misure eguali contro i giornalisti Usa. "Le misure statunitensi rivolte esclusivamente alle organizzazioni mediatiche cinesi sono state guidate da una mentalità da Guerra fredda e da una propensione ideologica. Hanno gravemente offuscato la reputazione e l'immagine delle organizzazioni mediatiche cinesi, gravemente compromesso il loro normale funzionamento negli Stati Uniti e interrotto gli scambi interpersonali e culturali tra i due paesi", afferma una nota del ministero cinese. (Sit)