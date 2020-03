Coronavirus: sindaco Sala a milanesi, sono giorni delicati, state a casa (2)

- (segue) “Anni fa - ha esordito Sala nel video-messaggio con un ricordo personale - sono stato in ospedale in una camera sterile per circa un mese. Avevo fatto un trapianto di cellule staminali e le mie difese immunitarie erano praticamente a zero. Ora tutte le volte che vedo un’immagine di un ospedale o di un medico all’opera non è tanto che ritorno alla mia sofferenza di quel momento, ma la riflessione è un’altra, cioè cosa devo fare per aiutare quel medico, quella dottoressa, quell’infermiera che sta in ospedale. Ed è evidente - ha sottolineato Sala - cosa devo fare: devo assumere un comportamento tale per cui per cui meno milanesi possibili siano costretti ad andare negli ospedali perché contagiati”. (Rem)