Coronavirus: Rescigno (Fd'I), fidi bancari e liquidità per salvare comparto tessile

- “Il comparto tessile dell’area vesuviana è in ginocchio. Sono a migliaia i posti di lavoro a rischio. Il governo intervenga sul sistema bancario affinché siano concessi fidi bancari e liquidità”. Lo ha chiesto Carmela Rescigno, responsabile Enti locali Fratelli d’Italia provincia di Napoli. “In questi giorni - ha spiegato Rescigno - ho avuto modo di parlare con tanti imprenditori di quell’area. E con grande dignità non vogliono aiuti dello Stato ma solo il sostegno delle banche con fidi e liquidità. Una richiesta legittima. E’ opportuno che governo nazionale e regionale agiscano in questa direzione: stiamo parlando di migliaia di posti di lavoro a rischio”, ha concluso la dirigente di Fd'I. (Ren)