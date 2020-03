Coronavirus: Unhcr e Oim annunciano sospensione temporanea trasferimenti di rifugiati beneficiari di reinsediamento (2)

- Dato che per molti rifugiati il reinsediamento costituisce uno strumento salvavita, l'Unhcr e l'Oim rivolgono pertanto un appello agli stati e lavorano in stretto coordinamento con essi affinché, ove possibile, tali movimenti continuino a essere garantiti per i casi di estrema urgenza. La sospensione entrerà in vigore nei prossimi giorni: nel frattempo, le due agenzie cercheranno di portare i rifugiati che hanno già espletato le dovute formalità nelle destinazioni designate. Il reinsediamento, prosegue la nota, rappresenta un'ancora di salvezza essenziale per i rifugiati particolarmente vulnerabili, e per questo l'Oim e l'Unhcr continueranno a lavorare nei paesi di accoglienza, in collaborazione con tutti i partner rilevanti, per assicurare che l'esame dei casi da ammettere continui. L'Oim e l'Unhcr, inoltre, resteranno in stretto contatto coi rifugiati stessi e con tutte le agenzie che operano per promuovere l'utilizzo del reinsediamento quale strumento fondamentale di protezione. Entrambe le agenzie auspicano di poter riprendere a implementare integralmente gli itinerari di viaggio previsti dai programmi di reinsediamento non appena la prudenza e le condizioni logistiche lo consentiranno, conclude la nota. (Com)