Coronavirus: Orsini (FederlegnoArredo), pagamenti Pa slittanno di 4 giorni? Politici non vivono in mondo reale

- “Leggendo che il differimento delle scadenze del termine per i versamenti dovuti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, per gli operatori economici ai quali non si applica la sospensione, slitta dal 16 al 20 marzo, sinceramente mi sembra di vivere su un altro pianeta. Un pianeta in cui la classe politica non sta capendo fino in fondo quello che sta succedendo all’economia del nostro Paese”. Lo dichiara in una nota Emanuele Orsini, presidente FederlegnoArredo. “Ogni imprenditore, grande o piccolo, in questo momento sta cercando di mettere in sicurezza le proprie aziende perché siano garantiti beni indispensabili a tutti, sta trattando con i fornitori perché siano spostati più avanti possibile i pagamenti. Sta trattando con le banche per avere linee di credito aperte. Sta chiedendo sacrifici ai propri dipendenti. E lo Stato cosa fa? - osserva polemicamente Orsini - Ci concede 4 giorni, sì dico 4 giorni in più per ottemperare ai versamenti nei confronti della pubblica amministrazione. Se qualcuno mi chiede di convincere i miei associati a pagare, sinceramente rispondo con un convinto no”. (Com)