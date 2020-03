India: Jammu e Kashmir, blocco connessioni internet 3G e 4G prorogato fino al 26 marzo

- L’amministrazione del Territorio di Jammu e Kashmir, in India, ha prorogato di nove giorni, fino al 26 marzo, il blocco delle connessioni di telefonia mobile 3G e 4G. Lo scorso agosto, contestualmente alla revoca dello statuto speciale all’ex Stato, furono imposte stringenti misure di sicurezza, tra le quali il blocco delle telecomunicazioni, la chiusura di scuole e mercati, l’interruzione dei servizi di trasporto pubblico. Tali misure sono state in parte allentate. A ottobre sono state sbloccate le linee di telefonia fissa e riattivate quelle di telefonia mobile a contratto per i soli servizi voce. Dal primo gennaio su quelle stesse utenze di telefonia mobile sono stati sbloccati anche i servizi di messaggistica Sms; inoltre, sono state riattivate le connessioni internet a banda larga nelle scuole e negli ospedali pubblici, mentre sono rimaste disattivate le utenze prepagate. Successivamente sono state ripristinate anche le connessioni a banda larga di telefonia fissa dei privati. (segue) (Inn)