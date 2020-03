India: Jammu e Kashmir, blocco connessioni internet 3G e 4G prorogato fino al 26 marzo (2)

- Il 10 gennaio La Corte suprema ha dato al governo centrale una settimana di tempo per rivedere tutte le restrizioni alle comunicazioni. Un collegio formato dai giudici Nuthalapati Venkata Ramana, Ramayyagari Subhash Reddy e Bhushan Ramkrishna Gavai ha spiegato che la libertà di parola ed espressione, garantita dall’Articolo 19 della carta costituzionale, include anche il diritto a internet. I supremi giudici hanno aggiunto che il blocco delle connessioni telematiche può essere solo temporaneo, soggetto all’esame giudiziario e non all’esercizio arbitrario del potere; che la libertà di parola ed espressione è necessaria per lo svolgimento delle attività lavorative; che il governo deve garantire i servizi essenziali nelle aree in cui le connessioni a internet non saranno ripristinate a breve. Dopo il pronunciamento della Corte il governo ha sbloccato i servizi 2G sulle utenze mobili a contratto per l’accesso a siti approvati, ad esempio per le operazioni bancarie, nei distretti di Jammu, Samba, Kathua, Udhampur e Reasi. (Inn)