Coronavirus: assessore Roma, 240 posti in più per i senza dimora in posti accoglienza

- "Abbiamo aumentato i posti di accoglienza h24 per persone senza dimora: altri 240 ospiti potranno rimanere all'interno delle strutture del Piano freddo per l'intero arco della giornata e contenere così gli spostamenti". Così, in un post su Facebook, l'assessore alle Politiche sociali capitolino Veronica Mammì. "Nell'ambito delle misure di contrasto alla diffusione del nuovo coronavirus Covid-19, i centri di accoglienza per il Piano freddo in regime h15 sono passati a un regime completo h24. La prevenzione è al primo posto e per procedere con i nuovi inserimenti sarà fatta una verifica specifica dello stato di salute dei singoli ospiti. Abbiamo anche rafforzato il servizio di distribuzione dei pasti a domicilio, che passeranno da 600 a 800 al giorno. Alle mense sociali, che servono circa 40 mila pasti al mese, abbiamo raccomandato di prendere tutti gli accorgimenti necessari e trasformare una parte consistente dei pasti in pranzi e cene 'al sacco' - continua l'assessore Mammì nel post -. Stiamo esaminando ogni possibilità per aumentare ancora di più l'accoglienza e potenziare i servizi per i più fragili, aggiungendo ulteriori risorse economiche ai 15 milioni di euro che già destiniamo annualmente alle associazioni in convenzione con Roma Capitale per la gestione dei servizi". (segue) (Rer)